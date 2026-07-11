Подачу ресурса приостановят планово Фото: Ольга ЮШКОВА.

Пресс-служба томской ресурсоснабжающей компании предупредила об очередных отключениях света. 13 июля, в понедельник, неудобства коснутся жителей нескольких улиц — в разных локациях перерывы продлятся от двух до семи с половиной часов.

С 09:00 до 11:00 электричества не будет в ряде домов на улицах Кулева, Нахимова, Советской и Учебной. С 09:00 до полудня обесточат часть проспекта Фрунзе и улицы Никитина. Самый длительный интервал, с 09:00 до 16:30, предусмотрен в переулке Школьном, на улицах Яковлева, Ачинской и Белозерской. Еще один перерыв с 13:00 до 16:00 коснется тех же зданий на Фрунзе и Никитина. Полный список адресов указан на сайте организации.

Коммунальщики порекомендовали жителям заранее учесть временные отключения света.

Ранее мы рассказали, что на участке Комсомольского проспекта вновь изменится ширина проезжей части.

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