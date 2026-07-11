Томичи могут оформить техпаспорта и оптимизировать налогообложение

Технический паспорт подтверждает, что имущество является движимым. Фото: пресс-служба правительства Томской области

Жители Томской области могут получить технический паспорт на некапитальные строения и сооружения. Услугу оказывает Роскадастр. Документ нужен в том случае, если необходимо подтвердить, что имущество является движимым. Об этом рассказали 10 июля в правительстве региона.

Техпаспорт оформляют для постановки на баланс юридических лиц, оптимизации налогообложения, исключения объектов из Единого государственного реестра недвижимости, согласования размещения, заключения договоров аренды, управления и страхования. Роскадастр как госорганизация техинвентаризации выполняет учет и изготовление таких документов как для капитальных, так и для временных построек. Оставить заявку можно на сайте Роскадастра. Услуга доступна для всех владельцев некапитальных построек — от гаражей до временных сооружений.

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