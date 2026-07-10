В Томске сорвались торги на комплексную застройку 9 га в районе переулка Просторного

На аукцион не было подано ни одной заявки Фото: Сергей ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Аукцион на право заключения договора о комплексном развитии территории в районе переулка Просторного и улицы Нижне-Луговой в Томске признан несостоявшимся. Инвесторы проигнорировали лот, и торги не состоялись из-за полного отсутствия поданных заявок.

Территорию площадью 9 га отдавали под масштабную застройку с начальной ценой контракта 136,7 млн рублей. Проект предусматривал возведение современного жилья, школы на 825 мест и детского сада на 220 мест. Согласно аукционной документации, для запуска строительства на участке победителю предстояло провести масштабный демонтаж. Застройщику необходимо было снести 12 многоквартирных и 7 индивидуальных жилых домов, а также ликвидировать водопроводные сети, линии электропередачи, гаражи и прочие хозяйственные постройки. Протокол о признании аукциона несостоявшимся уже размещен на официальном сайте «ГИС Торги».

Механизм комплексного развития территорий остается ключевым инструментом обновления городского пространства и расселения ветхого жилья. По данным департамента градостроительной политики, в настоящее время в Томской области реализуются 11 договоров о КРТ. Под эти масштабные проекты отведено в общей сложности 46,6 га земли. Отсутствие интереса со стороны девелоперов к конкретным лотам может быть связано с высокими затратами на расселение жителей и вынос инженерных сетей, что в текущих экономических условиях требует от бизнеса тщательного просчета рентабельности каждого проекта.

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