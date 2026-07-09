Томские ученые получат 1 000 000 рублей на производство отечественных термопаст

Средства пойдет на развитие проекта Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Команда молодых ученых Томского научного центра стала победителем федерального конкурса молодежного предпринимательства «Создай НАШЕ». Исследователи получили грант на создание и запуск производства бюджетных отечественных термопаст для электроники, сырьем для которых послужит обычное вторсырье. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Проект команды под руководством старшего научного сотрудника лаборатории функциональных керамических материалов ТНЦ СО РАН Антона Регера вошел в 100 лучших инициатив страны. На реализацию идеи исследователи получат 1 000 000 рублей грантовых средств. Ученые намерены производить целую линейку термопаст различной теплопроводности, полученных методом самораспространяющегося высокотемпературного синтеза. Ассортимент будет включать как небольшие шприцы объемом до 10 граммов, предназначенные для обслуживания персональных компьютеров, так и более крупную расфасовку в емкостях до 1 килограмма, которая окажется востребованной у сервисных центров и предприятий-производителей электроники.

Руководитель проекта Антон Регер отметил, что термопасты используют в электронике для отвода тепла от работающих компонентов, и предложенная технология имеет важные преимущества. Она обеспечивает высокую теплопроводность при относительно низкой себестоимости. В качестве исходных материалов в проекте применяется вторсырье, а именно алюминиевые банки и фольга. Для получения теплопроводящего наполнителя используется энергоэффективный и простой метод самораспространяющегося высокотемпературного синтеза.

Конкурс молодежного предпринимательства «Создай НАШЕ» проводится Агентством стратегических инициатив и Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства. Мероприятие поддерживается фондом «Молодежная предпринимательская инициатива» и реализуется в рамках президентского нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Развитие отечественных производств электронных компонентов и расходных материалов является критически важным для обеспечения технологического суверенитета страны и снижения зависимости от импортных поставок.

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