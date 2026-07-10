В 6 водоемах Томска и области нашли кишечную палочку

Из-за обнаружения кишечной палочки Роспотребнадзор выдал предписание о запрете на купание Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В 6 водоемах выявлено несоответствие гигиеническим нормам по бактериологическим показателям, что представляет серьезную опасность для здоровья отдыхающих. Специалисты регионального Роспотребнадзора провели еженедельный мониторинг качества воды в реках и озерах Томска и Томского района и сегодня, 10 июля, поделились результатами проверок.

Основные нарушения связаны с превышением допустимых концентраций общих колиформных бактерий и кишечной палочки. За прошедшую неделю опасные микроорганизмы обнаружены в озере Степановское, озере Боярское на Шегарском тракте, а также в реке Нестоянка в селе Тимирязевское. Кроме того, пробы не соответствовали нормативам в реке Ушайка в поселке Заварзино, в реке Томь у Семейкина острова и в реке Басандайка в поселке Аникино. Исследования во всех мониторинговых точках традиционно проводятся по санитарно-химическим, микробиологическим, вирусологическим и паразитологическим показателям.

Из-за выявленных нарушений организатору пляжа на Семейкином острове выдано официальное предписание. Ведомство потребовало проведения дополнительных исследований воды и установило строгий запрет на использование данного водного объекта до получения результатов проб, полностью соответствующих гигиеническим нормативам. Вся информация о нарушениях уже направлена в администрацию города для принятия дальнейших мер и контроля за ситуацией.

Роспотребнадзор напоминает, что высокая температура воздуха существенно снижает качество воды в открытых водоемах, создавая идеальную среду для размножения патогенов. Вода может содержать кишечную палочку, энтеровирусы, лямблии, возбудителей лептоспироза, гепатита А и других опасных инфекций, а также химические вещества и сточные отходы. Купание в таких местах служит прямой причиной возникновения тяжелых инфекционных заболеваний и отравлений.

Перед посещением любого водоема гражданам настоятельно рекомендуется убедиться, что выбранное место официально разрешено для купания и имеет действующее санитарно-эпидемиологическое заключение. Перечень безопасных зон регулярно публикуется на сайте администрации региона и в официальных сводках надзорного ведомства. Специалисты призывают томичей не игнорировать предупреждающие знаки на берегах, которые устанавливаются исключительно для обеспечения безопасности людей.

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