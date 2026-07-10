В Томской области открылось 2-е отделение для поддержки женщин с детьми

Женщина в трудной жизненной ситуации может обратиться за помощью Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В селе Чердаты на базе центра «Родник» начало работу новое отделение для временного проживания женщин с детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. «Социальная гостиная» стала 2-м подобным объектом в регионе, предоставляющим безопасное пространство для мам, нуждающихся в экстренной поддержке. Об этом рассказали в профильном ведомстве.

Отделение рассчитано на 3 койко-места и работает в круглосуточном режиме. Стандартный срок проживания составляет до 3 месяцев, однако при возникновении необходимости он может быть продлен по решению профильных специалистов.

Помощь оказывают женщинам, которые попали в сложную или социально опасную ситуацию. В том числе убежище доступно для тех, кто столкнулся с физическим или психологическим насилием в семье, либо рассматривал возможность отказа от новорожденного ребенка. Услуга доступна жительницам Зырянского, Тегульдетского и Асиновского районов. Попасть в гостиную можно по личному заявлению либо по направлению от профильных социальных и медицинских служб.

Открытие 2-й социальной гостиной является важным шагом в развитии системы поддержки семей с детьми в Томской области. Создание подобных пространств позволяет женщине с ребенком получить не только временный кров, но и комплексную психологическую и бытовую помощь. Главная задача таких центров — помочь женщине вернуть контроль над своей жизнью, преодолеть кризис, сохранить семью и обеспечить ребенку стабильное и безопасное будущее. Развитие сети кризисных центров играет ключевую роль в профилактике социального сиротства и защите прав уязвимых категорий граждан.

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