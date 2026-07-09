Мастер-классы, парад семей и сотни счастливых улыбок — в эксклюзивной фотоподборке «КП». Фото: Марина Лукина
Один из самых душевных праздников объединил томичей накануне, 8 июля. Мы смогли охватить в большом репортаже все площадки, которые предусмотрела насыщенная программа Дня семьи, любви и верности. С самого утра и до позднего вечера фотокорреспондент «КП-Томск» Марина Лукина «ловила» отдыхающих горожан в объектив. 65+ колоритных кадров показывают в деталях, какой необычной оказалась среда текущей недели.
Творческие площадки и конкурсы
Все началось с мастер-классов, викторин, творческих выступлений и других активностей у библиотеки имени А.С. Пушкина.
Фотозона для снимков на долгую память. Фото: Марина Лукина
Момент искренней радости. Фото: Марина Лукина
Хоровод в центре Томска. Фото: Марина Лукина
Довольная участница торжеств. Фото: Марина Лукина
Томичи много фотографировались в праздничный день. Фото: Марина Лукина
Одна из тематических площадок. Фото: Марина Лукина
Ромашка — символ праздника семьи. Фото: Марина Лукина
Снимок с ушастым гостем праздника. Фото: Марина Лукина
Площадка перед Пушкинской библиотекой. Фото: Марина Лукина
В течение дня чествовали томские семьи. Фото: Марина Лукина
Творческие занятия пришлись по душе многим гостям праздника. Фото: Марина Лукина
Погода в праздник была солнечной, осадки не потревожили гуляющих. Фото: Марина Лукина
Общегородской молебен
Во второй половине дня перед кафедральным Богоявленским собором совершили молебен святым Петру и Февронии.
Томичи почтили память святых и помолились о семейном благополучии. Фото: Марина Лукина
Молебен святым Петру и Февронии в День семьи. Фото: Марина Лукина
Памятника святым Петру и Февронии — покровителям супружества. Фото: Марина Лукина
Верующие собрались у Богоявленского собора. Фото: Марина Лукина
Символическая локация для местных влюбленных. Фото: Марина Лукина
Парад семьи
Затем по набережной Томи растянулся Всероссийский парад семьи — с многодетными, юбилярами, близкими участников СВО и священнослужителями.
Парад семьи выглядел очень красочно и массово. Фото: Марина Лукина
Торжественное шествие. Фото: Марина Лукина
Еще один яркий кадр подборки. Фото: Марина Лукина
Концерт и награждения
Финальной частью торжеств стал концерт в БКЗ филармонии. Там не только звучала музыка, но и чествовали пары, прожившие вместе больше четверти века.
Большой концертный зал филармонии. Фото: Марина Лукина
Напомним, ранее «Комсомольская правда — Томск» писала об открытии 4 года назад памятника святым Петру и Февронии.
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