В Томской области за сутки в дорожных авариях погиб один человек, четверо ранены

ДТП, в котором погиб человек, произошло в селе Нарга. Фото: УМВД России по Томской области

За последние сутки на территории Томской области в дорожных авариях погиб 35-летний мужчина, ранены участники еще нескольких происшествий. В Госавтоинспекции региона 10 июля сообщили, что ночью 9 июля в селе Нарга Молчановского района перевернулся автомобиль «Субару Леворг». Происшествие случилось на улице Карла Маркса, 36. 36-летний мужчина за рулем иномарки не учел дорожные и метеорологические условия, автомобиль съехал с проезжей части в кювет и опрокинулся. В результате происшествия водитель ранен, 35-летний мужчина-пассажир скончался на месте.

В Томске 9 июля, около 18.30, на улице Розы Люксембург, 103, 41-летняя женщина за рулем автомобиля «Тойота Витц» совершила наезд на 49-летнюю женщину-пешехода, которая, по предварительной информации, переходила проезжую часть вне пешеходного перехода. Пешеход травмирована, ее отправили в больницу.

Водитель мотоцикла пострадал в аварии на улице Нахимова, в Томске. Фото: УМВД России по Томской области

В Томске 9 июля, около 18.55, на улице Фестивальной, 16а, 53-летний мужчина, управляя мопедом «Ирбис BWS», утратил контроль над управлением. Двухколесное транспортное средство опрокинулось. Водителя с травмами отвезли в больницу.

И также в областном центре, около 20.30, на улице Нахимова, 6, столкнулись иномарка и мотоцикл. По предварительной информации, 29-летний водитель «Ниссан Цефиро», при перестроении, не предоставил преимущество в движении попутно двигавшемуся мотоциклу «Хонда CB1300SF». Произошло столкновение, после которого мотоцикл наехал на бордюрный камень, а затем врезался в опору освещения. 37-летний мотоциклист травмирован.

Требуется помощь очевидцев данных дорожно-транспортных происшествий. Обращаться следует на Иркутский тракт, 79, кабинет 103, телефон 8 (3822) 794-699.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Причина пожара в расселенном доме на Крылова в Томске пока не установлена

Житель Северска заплатил 5 тысяч рублей за грубость в чате садового товарищества

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru