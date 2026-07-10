Житель Северска заплатил 5 тысяч рублей за грубость в чате садового товарищества

Предметом спора в чате стала тема расчистки от снега дороги к дачным участкам Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна. Перейти в Фотобанк КП

В Северске местный житель оштрафован за грубость в чате садового товарищества.

В прокуратуре Томской области 10 июля сообщили, что в апреле 41-летняя женщина принимала участие в обсуждении темы расчистки от снега дороги к дачным участкам в общем чате садоводческого товарищества в мессенджере.

Не согласившись с ее мнением, один из мужчин отправил ей несколько сообщений, содержащих грубые и нецензурные оскорбления. Дама обратилась в прокуратуру закрытого города.

В отношении несдержанного северчанина было возбуждено дело об административном правонарушении. Мужчина оштрафован на 5 тысяч рублей.

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