Причина пожара в расселенном доме на Крылова в Томске пока не установлена

Возгорание в доме на Крылова тушили 25 человек. Фото: ГУ МЧС России по Томской области

В Томске во второй половине дня в четверг, 9 июля, загорелся двухэтажный бревенчатый расселенный дом на улице Крылова. В региональном управлении МЧС уточнили, что дом ранее уже горел.

В результате июльского пожара частично обгорела и обрушилась обрешетка крыши здания. Обгорели стены тамбура по всей площади. Обгорели стены и потолок в квартире на 2 этаже. Обгорела и обрушилась лестница между 1 и 2 этажом. Общая площадь пожара составила 100 квадратных метров.

Причина возникновения огня в доме устанавливается. Люди не пострадали. Пламя тушили 25 человек.

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