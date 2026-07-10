МЧС Томск: люди гибнут на воде из-за купания в необорудованных местах

В Томске остро стоит вопрос нехватки пляжей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

С начала года в Томской области зарегистрировано 16 случаев гибели людей на воде. В региональном управлении МЧС 10 июля сообщили, что людей гибнут, как правило, из-за того, что купаются в необорудованных для этого местах. Дети тонут, оставшись без присмотра взрослых.

«Для снижения гибели людей на воде необходимо развивать инфраструктуру отдыха, рассмотреть возможность создания новых оборудованных мест», — говорится в сообщении ведомства.

За время первого этапа акции «Вода – безопасная территория» в Томской области выявлено 10 мест массового неорганизованного отдыха на воде.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, в Томской области всего 3 официальных пляжа — в Стрежевом и на Семейкином острове, в Томске.

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