Число пожаров в томских лесах увеличилось до 42

В лесах на всей территории Томской области установлен режим ЧС Фото: Наталья ВАРСЕГОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Томской области действуют 42 лесных пожара. В областном департаменте лесного хозяйства 10 июля сообщили, что большая часть очагов возгорания — 22 — зафиксирована на территории Верхнекетского лесничества.

По состоянию на 10 июля класс пожарной опасности в лесах по условиям погоды — 3,6 (средняя пожарная опасность).

За прошедшие сутки в Томской области ликвидировано 2 лесных пожара — в Кедровском и Кривошеинском лесничествах.

По информации Федеральной Авиалесоохраны, львиная доля пожаров в регионе ликвидируется вручную с помощью лопат, топоров-мотыг, бензопил, ранцевых лесных огнетушителей.

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