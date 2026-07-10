Жительница Томской области накопила долг по алиментам более 3 миллионов рублей

Фото: Ольга ЮШКОВА.
В Колпашево суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 39-летней местной жительницы. Прокуратура Томской области 10 июля сообщила, что женщина признана виновной по статье 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей».
В 2015 году дама была лишена родительских прав в отношении четверых детей, суд обязал ее выплачивать деньги на их содержание. Эту обязанность женщина успешно игнорировала.
Долг по алиментам превысили сумму в 3 миллиона рублей. Женщина привлекалась к ответственности за неуплату алиментов и продолжала уклоняться от выплат.
Суд приговорил жительницу района к 6 месяцам принудительных работ с удержанием 10% из заработка в доход государства.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Житель Томской области вложил в фальшивые инвестиции более миллиона рублей
В Томске из горевшего дома на Водяной спасен один человек
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ
ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru