Жительница Томской области накопила долг по алиментам более 3 миллионов рублей

Задолженность по алиментам копилась несколько лет Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Колпашево суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 39-летней местной жительницы. Прокуратура Томской области 10 июля сообщила, что женщина признана виновной по статье 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей».

В 2015 году дама была лишена родительских прав в отношении четверых детей, суд обязал ее выплачивать деньги на их содержание. Эту обязанность женщина успешно игнорировала.

Долг по алиментам превысили сумму в 3 миллиона рублей. Женщина привлекалась к ответственности за неуплату алиментов и продолжала уклоняться от выплат.

Суд приговорил жительницу района к 6 месяцам принудительных работ с удержанием 10% из заработка в доход государства.

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