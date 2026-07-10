Житель Томской области вложил в фальшивые инвестиции более миллиона рублей

Житель Парабельского района улучшал свое благосостояние в течение месяца Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Житель Парабельского района Томской области потерял крупную сумму денег, поверив в возможность пассивного и очень выгодного заработка. В региональном УМВД 10 июля сообщили, что мужчина в интернете обратил внимание на объявление о прибыльном капиталовложении. Перейдя по ссылке, он попал в чат мессенджера, где якобы сотрудник компании, занимающейся перепродажей криптовалюты, подтвердил возможность быстрого и легкого обогащения.

Чтобы получить баснословную прибыль новичку предложили инвестировать первую сумму, что мужчина и сделал.

Житель Парабельского района улучшал свое благосостояние в течение месяца, отправляя на виртуальный счет собственные сбережения, а также деньги, взятые в кредит. Когда сумма дивидендов стала внушительной, он захотел вывести ее на личный банковский счет. На этом этапе куратор перестал выходить на связь. Общая сумма ущерба составила 1 400 000 рублей.

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