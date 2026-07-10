В Томске из горевшего дома на Водяной спасен один человек

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
Вечером в четверг, 9 июля, в Томске загорелся двухэтажный многоквартирный кирпичный жилой дом на улице Водяной. В региональном управлении МЧС 10 июля сообщили, что пожарными был спасен 1 человек; до прибытия автоцистерн самостоятельно эвакуировались 9 человек.
Очаг возгорания находился в квартире на втором этаже. Огонь повредил вещи внутри помещения, закоптились стены и потолок. Общая площадь, пройденная огнем, составила 5 квадратных метров. Пожар был потушен за считанные минуты. Причина возгорания устанавливается.
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