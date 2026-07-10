В Томске из горевшего дома на Водяной спасен один человек

Пожар был потушен за считанные минуты Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вечером в четверг, 9 июля, в Томске загорелся двухэтажный многоквартирный кирпичный жилой дом на улице Водяной. В региональном управлении МЧС 10 июля сообщили, что пожарными был спасен 1 человек; до прибытия автоцистерн самостоятельно эвакуировались 9 человек.

Очаг возгорания находился в квартире на втором этаже. Огонь повредил вещи внутри помещения, закоптились стены и потолок. Общая площадь, пройденная огнем, составила 5 квадратных метров. Пожар был потушен за считанные минуты. Причина возгорания устанавливается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Проезд по Нечевскому в Томске будет закрыт до 15 июля

Причина пожара в расселенном доме на Крылова в Томске пока не установлена

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru