Суд наказал жителя Томской области за нетрезвую поездку на квадроцикле

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП
В Бакчарском районе вынесен приговор по уголовному делу в отношении 18-летнего местного жителя. В прокуратуре Томской области 10 июля сообщили, что молодой человек признан виновным в нетрезвом вождении.
В апреле бакчарец в течение нескольких дней устраивал застолья, отмечая свое совершеннолетие. В состоянии алкогольного опьянения он решил прокатиться на квадроцикле своего дяди, вместе с которым праздновал свое 18-летие. Поездка закончилась быстро — молодого человека остановили сотрудники ГИБДД. На месте выяснилось, что водитель квадроцикла нетрезв и уже привлекался к административной ответственности за нетрезвое вождение.
Суд приговорил жителя Бакчарского района к 200 часам обязательных работ, а также на 1 год 6 месяцев лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.
Квадроцикл — это четырехколесное мототранспортное средство для езды по бездорожью. Управлять им без прав нельзя.
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