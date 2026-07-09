Нетрезвый томич попытался вынести товар без оплаты из сельского магазина

В апреле приехавший в село томич проигнорировал необходимость расплатиться за выбранный в магазине товар Фото: Ксения Высотина. Перейти в Фотобанк КП

В Шегарском районе в суд направлено уголовное дело о попытке грабежа. В прокуратуре Томской области 9 июля сообщили «КП-Томск», что 24 летний житель областного центра пытался ограбить магазин в селе Мельниково.

В апреле молодой человек приехал в село в гости. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он пришел в местный магазин, взял с прилавка упаковку пива и направился к выходу мимо кассы.

Сотрудник магазина догнал пьяного покупателя и остановил его. Гость из Томска вырвался, бросил украденный товар и сбежал. Сотрудники полиции нашли мужчину. Томич признал свою вину. Прокуратура на основании собранных органами дознания доказательств утвердила обвинительный акт.

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