Тепло и солнечно будет в Томске 10 июля. Фото: Марина Лукина

Переменная облачность ожидается в Томске и области в пятницу, 9 июля. По информации томского ЦГМС, днем по области местами возможны кратковременные дожди и грозы.

Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный. При грозах порывы ветра могут достигать 15-17 метров в секунду.

Температура воздуха в районах области днем составит +20…+25°C, местами ожидается жара до +30 градусов.

В Томске день пройдет преимущественно без осадков. Днем в областном центре столбики термометров поднимутся до +23…+25 градусов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

От молебна до хороводов: Томск с размахом отметил День семьи — 2026

Более 12 тысяч заявлений подано в томские колледжи и техникумы

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru