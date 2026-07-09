Более 12 тысяч заявлений подано в томские колледжи и техникумы

Популярны направления, связанные с педагогикой и нефтегазовой промышленностью Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Продолжается приемная кампания в колледжах и техникумах региона, стартовавшая 20 июня. Областные власти 9 июля огласили ее промежуточные итоги. Подано 12 483 заявления.

Абитуриенты могут выбрать обучение по 188 образовательным программам.

Среди поступающих популярны направления, связанные с педагогикой и нефтегазовой промышленностью. Среди самых востребованных специальностей — «Педагогика дополнительного образования», «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений». Конкурс на эти программы составляет от 5 до 9 человек на место.

Пока с большим отрывом по количеству поданных заявлений среди учебных заведений лидирует Томский государственный педагогический колледж.

В 2025 году в колледжи региона поступило 40 тысяч заявлений от 26 тысяч абитуриентов.

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