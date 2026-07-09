За неполные 9 дней июля в Томской области потушено 35 лесных пожаров

Большая часть возгораний ликвидируется вручную с помощью лопат, топоров-мотыг, бензопил. Фото: Федеральная Авиалесоохрана

На территории Томской области с 1 июля до 11.00 по московскому времени 9 июля потушено 35 пожаров. Об этом в четверг, 9 июля, сообщили в Федеральной Авиалесоохране.

Согласно информации ведомства, у нас в регионе основной фронт работ по борьбе с огнем развернут на севере области, в том числе, в наиболее пожароопасном Верхнекетском районе.

Сейчас в области действуют 39 очагов, локализованы 4. На тушении работают 440 человек. Там, где возможно, привлечена наземная техника.

Большая часть возгораний ликвидируется вручную с помощью лопат, топоров-мотыг, бензопил, ранцевых лесных огнетушителей. В лесах на всей территории Томской области установлен режим ЧС.

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