За неполные 9 дней июля в Томской области потушено 35 лесных пожаров

На территории Томской области с 1 июля до 11.00 по московскому времени 9 июля потушено 35 пожаров. Об этом в четверг, 9 июля, сообщили в Федеральной Авиалесоохране.
Согласно информации ведомства, у нас в регионе основной фронт работ по борьбе с огнем развернут на севере области, в том числе, в наиболее пожароопасном Верхнекетском районе.
Сейчас в области действуют 39 очагов, локализованы 4. На тушении работают 440 человек. Там, где возможно, привлечена наземная техника.
Большая часть возгораний ликвидируется вручную с помощью лопат, топоров-мотыг, бензопил, ранцевых лесных огнетушителей. В лесах на всей территории Томской области установлен режим ЧС.
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