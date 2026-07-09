Директор телеканала «СПАС» сообщил о возрождении кафедрального собора в Томске

Троицкий собор располагался в центре Томска. Фото: Борис Корчевников

Томская епархия РПЦ 9 июля опубликовала в своих аккаунтах пост Бориса Корчевникова. Гендиректор телеканала «Спас», недавно приезжавший в Томск, сообщил, что в городе будет возрожден Троицкий кафедральный собор в районе площади Новособорной.

«Томск — это самый центр России. Голод молодой, студенческий. Собор должен встать на Ново-Соборной площади ровно напротив Томского Университета. И благодать Святого Духа потечет из этого храма в центре страны — и в сердца томичей, и в сердца учащихся здесь со всего мира, и по всей Сибири, и по всей стране», — отметил Корчевников. Телеведущий призвал жителей страны принять финансовое участие в восстановлении храма.

Проект здания собора более века назад был подготовлен архитектором Константином Тоном, автором проекта храма Христа Спасителя в Москве. Строительство растянулось более чем на 50 лет. По своим размерам Троицкий собор значительно превосходил большинство сибирских храмов. Его высота достигала почти 60 метров. В 1930 году храм был закрыт, а в 1934 году снесен.

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