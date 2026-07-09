Стали известны даты каникул у школьников Томска и области в новом учебном году

Для первоклассников предусмотрены дополнительные каникулы в феврале Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Стали известны даты школьных каникул в Томской области в 2026-2027 учебном году. Согласно рекомендациям Министерства просвещения, новый учебный год начнется 1 сентября 2026 года, а завершится 26 мая 2027 года.

Рекомендованы следующие сроки каникул:

Осенние продлятся с 26 октября по 3 ноября 2026 года;

Зимние начнутся 31 декабря 2026 года и закончатся 10 января 2027 года;

Весенние продолжатся с 27 марта по 4 апреля 2027 года;

Летние растянутся на несколько месяцев. Начнутся они 27 мая и закончатся 31 августа 2027 года.

Для первоклассников предусмотрены дополнительные каникулы — с 15 по 21 февраля 2027 года.

При разработке календарного учебного графика любая образовательная организация в стране может использовать федеральный календарный учебный график, а может составить собственный на его основе.

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