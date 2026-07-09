Крупный долг по алиментам отправил жителя томского села в колонию

Ранее судимый 43-летний мужчина признан виновным по статье УК РФ «Неуплата средств на содержание детей» Фото: Виталий СОЧКАН. Перейти в Фотобанк КП

В Первомайском районе вынесен приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого 43-летнего местного жителя.

По информации прокуратуры Томской области, с жителя села Первомайское с 2010 года, в соответствии с решением суда, взыскиваются средства на содержание сына. Мужчина игнорирует обязанность платить алименты и накопил уже более 2 миллионов рублей задолженности. Сельский житель несколько раз привлекался к ответственности за неуплату алиментов, однако даже не пытался погасить долг.

На суде гособвинитель объявил, что считает невозможным исправление подсудимого без изоляции от общества. Ранее мужчина был судим, в том числе за преступления в сфере безопасности дорожного движения.

Суд отменил должнику условное осуждение за предыдущие нарушение закона и по совокупности приговоров назначил ему 2 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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