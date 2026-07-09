В ТГУ состоялась первая в истории вуза церемония бракосочетания

Будущие муж и жена познакомились в шестом классе. Фото: ТГУ

В стенах ТГУ в День семьи, любви и верности состоялась студенческая свадьба в рамках акции «Семейный диплом». В вузе уточнили, что поженились Никита Вяткин, студент 4-го курса факультета журналистики ТГУ, и Мария Соколова, студентка 3-го курса Института детства и артпедагогики факультета дошкольного и начального образования ТГПУ.

Будущие муж и жена познакомились еще в шестом классе.

«Недавно увидел в чате курса, что в ТГУ можно пожениться — взял волю в кулак и предложил Маше стать невестой. Она и согласилась», — рассказал Никита. Церемония бракосочетания прошла в актовом зале ТГУ под звуки органа — музыкальное сопровождение подготовил Институт искусств и культуры.

Всероссийская акция «Семейный диплом» от Минобрнауки России предлагает студенческим парам официально зарегистрировать брак в стенах их родного университета. Проект призван поддержать молодые семьи во время учебы.

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