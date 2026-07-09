Число лесных пожаров в Томской области увеличилось до 32

За прошедшие сутки в регионе ликвидировано 2 лесных пожара Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Томской области вновь выросло число лесных пожаров. По информации департамента лесного хозяйства, в четверг, 9 июля, в регионе зафиксировано 32 очага на территории Александровского, Васюганского, Верхнекетского, Каргасокского, Колпашевского, Парабельского, Первомайского и Улу-Юльского лесничеств.

Класс пожарной опасности в лесах по условиям погоды — 3,39 (средняя пожарная опасность).

За прошедшие сутки в регионе ликвидировано 2 лесных пожара в Верхнекетском и Колпашевском лесничествах.

В среду, 8 июля, действующих очагов пожаров в томских лесах было 17.

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