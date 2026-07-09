Нанес не менее 56 ударов ножом: томич пойдет под суд за убийство

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
Советский районный суд будет рассматривать уголовное дело об убийстве 20-летнего мужчины. Обвинение в тяжком преступлении предъявлено 18-летнему томичу.
В прокуратуре Томской области сообщили, что в апреле молодой человек пришел в квартиру к бывшему возлюбленному своей девушки. Визит был вызван желанием избавить девушку от любого внимания со стороны экс-партнера.
20-летний мужчина отказался прекращать общение. Молодой соперник сначала избил мужчину, а затем нанес ему не менее 56 ножевых ранений в жизненно важные органы. От полученных травм 20-летний томич умер на месте. Все эти события произошли в квартире на улице Сибирской.
Прокуратура Советского района Томска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 18-летнего местного жителя. Вину в содеянном молодой человек признал.
В зависимости от обстоятельств преступления наказанием за убийство может быть лишение свободы на срок до 20 лет.
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