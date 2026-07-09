В Томске огонь повредил надворные постройки и автомобиль ВАЗ

Причины возгораний еще не установлены. Фото: ГУ МЧС России по Томской области

В Томской области за сутки потушено 6 пожаров. Пострадавших нет. По информации регионального управления МЧС, на улице Залоговой в Томске от огня пострадали надворные постройки, сгорели дрова. Пожар на площади 169 квадратных метров ликвидировали 26 огнеборцев.

На улице Лазарева, в Октябрьском районе Томска, обгорел легковой автомобиль ВАЗ. Пламя тушили 7 сотрудников МЧС. Причины возгораний еще не установлены.

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