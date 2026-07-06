У православных томичей заканчивается время Петрова поста

По степени воздержания Петров пост не является таким строгим, как Великий Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Шесть дней осталось поститься православным жителям Томской области. В 2026 году Петров пост начался в понедельник, 8 июня, и продлится до субботы, 11 июля, включительно. Он второй по очередности после Великого поста и посвящен памяти апостолов Петра и Павла.

Продолжительность этого поста может составлять от восьми дней до шести недель, так как Петров пост является частично подвижным. Завершением поста всегда является праздник апостолов Петра и Павла. Это непереходящий праздник, который отмечается 12 июля.

По степени воздержания Петров пост не является таким строгим, как Великий. Повседневный устав предписывает следующий порядок:

В понедельник — горячая пища без масла;

По вторникам, четвергам, субботам и воскресным дням — пища с растительным маслом и рыбой;

В среду и в пятницу — сухоядение. Пост — время духовной работы над собой. Помимо ограничений в пище, церковь советует не посещать шумные застолья, избегать ссор. Как правило, в пост чаще ходят в храм и молятся.

Во вторник на этой неделе – 7 июля – будет отмечаться любимый в народе летний праздник Ивана Купалы. И также на этой неделе — 8 июля — в России отметят православный день семьи и любви.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Томичи отметят день памяти Петра и Февронии Всероссийским парадом семьи

В Томске на месте кельи святого старца Феодора открылся храм в его честь

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru