В Томске на месте кельи святого старца Феодора открылся храм в его честь

Первый храм в честь святого старца Феодора в томской Хромовке. Фото: Томская епархия

В Томской епархии появился первый храм, освященный в честь святого праведного Феодора Томского. Новая церковь открылась в поселке Хромовка (ныне микрорайон Томска) на месте, где в XIX веке располагалась летняя келья знаменитого сибирского старца. Открытие храма стало еще одним значимым событием на фоне масштабных областных торжеств, посвященных памяти подвижника. Фотографии открытия опубликовали в Томской епархии.

Строительство церкви велось рекордными темпами и заняло всего девять месяцев. Возведение храма имеет глубокое символическое и историческое значение: именно на заимке томского купца Хромова, вдали от городской суеты, святой старец проводил время в молитвах и уединении.

Главными меценатами, взявшими на себя финансирование и организацию строительных работ, стала семья известного томского предпринимателя Ивана Кляйна. Благодаря их поддержке удалось не только возвести само здание в традициях русского деревянного и каменного зодчества, но и благоустроить прилегающую территорию, превратив это место в новый центр духовного притяжения для верующих.

Появление храма в Хромовке органично дополнило череду праздничных мероприятий, проходящих в регионе 4 и 5 июля в честь дня обретения мощей старца Феодора. Накануне в Богородице-Алексиевском монастыре, где покоятся главные реликвии святого, состоялось торжественное архиерейское Всенощное бдение и Божественная литургия под открытым небом, собравшие тысячи паломников со всей страны.

Святой праведный Феодор Томский (Феодор Кузьмич) — один из самых почитаемых сибирских святых и таинственный странник, живший в Томске в XIX веке. По известному историческому преданию, под видом смиренного старца скрывался император Александр I. Заимка купца Хромова в Хромовке является одним из важнейших сохранившихся исторических мест, связанных с его именем. Создание здесь полноценного храмового комплекса позволит сохранить уникальное наследие старца и сделать историю его жития более доступной для томичей и гостей города, развивая православный туризм в регионе.

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