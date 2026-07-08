За первую неделю июля клещи атаковали 427 жителей Томской области

Жара снижает активность клещей Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

За первую неделю июля, с 1 по 8 число, с присасыванием клещей в медицинские организации обратилось 427 жителей Томска и области. По информации регионального управления Роспотребнадзора, в областном центре и в Томском районе чаще всего c клещами сталкивались жители сел Тимирязевское и Корнилово, а также микрорайона Аникино. В области значительное число обращений после встреч с клещами зафиксировано в Зырянском районе.

Санитарные врачи отмечают, что в жару паукообразные становятся менее активными, чем в прохладную погоду. Всего с начала эпидсезона в медицинские организации с присасыванием клещей обратилось 13 943 человека.

Заражение вирусом клещевого энцефалита при нападении клеща у человека возникает не всегда, в мировой практике риск при присасывании инфицированного клеща оценивается примерно в 2–6%.

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