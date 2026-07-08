Томский СК проверяет информацию о наезде двух молодых людей на СИМ на пешехода

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
В СК по Томской области 8 июля сообщили о начале проверки информации о наезде двух молодых людей на электросамокате на пешехода.
В ведомстве уточнили, что в ходе мониторинга СМИ и социальных медиа зафиксировали сообщение о ДТП с участием электросамоката в поселке Зональная Станция Томского района. Возле остановки общественного транспорта на улице Тихой двое молодых людей на электросамокате совершили наезд на женщину-пешехода. Юноши с места происшествия уехали. Женщина травмирована, ей понадобилась медицинская помощь.
Следственный отдел по Ленинскому району Томска организовал процессуальную проверка по признаку. Прежде всего, будет дана надлежащая правовая оценка всем обстоятельствам, изложенным в медиапространстве.
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