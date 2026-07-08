В Томске и области за сутки произошло 3 ДТП с наездами на пешеходов

Все пострадавшие, включая женщину-велосипедиста, госпитализированы с травмами. Фото: УМВД России по Томской области

За прошедшие сутки, 7 июля, на дорогах Томска и Томской области произошла серия резонансных дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов и велосипедистов. В результате 3 аварий пострадали 4 человека, среди которых оказались 5-месячный младенец в коляске и 14-летний подросток. Полиция разыскивает очевидцев для установления всех обстоятельств инцидентов. Статистику опубликовали сегодня, 8 июля, в УМВД России по Томской области.

Самое резонансное ДТП произошло в областном центре. Около 19:35 на улице Сибирской, 96 автомобиль «Киа Рио» под управлением 25-летнего мужчины совершил наезд на детскую коляску. По предварительной информации, 5-месячный ребенок находился в сопровождении матери, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате происшествия младенец с травмами доставлен в медицинское учреждение.

Еще 1 инцидент был зафиксирован в Верхнекетском районе. Около 15:00 в поселке Белый Яр на улице Космонавтов, 2 автомобиль «Ниссан Ноут», за рулем которого находился 25-летний водитель, сбил 51-летнюю женщину-велосипедиста. Пострадавшая также госпитализирована.

Вечером сводка пополнилась аварией из Кривошеинского района. Около 21:10 в селе Жуково на улице Центральной, 60 автомобиль «Лада-219050» под управлением 24-летнего мужчины совершил наезд на 14-летнего мальчика. Подросток двигался по краю проезжей части по ходу движения транспорта. Пешеход доставлен в больницу с травмами.

Полиция обращается ко всем очевидцам данных происшествий с просьбой оказать помощь в расследовании. Всех, кто располагает важной информацией или записями с видеорегистраторов, просят обратиться по адресу: Иркутский тракт, 79, 1 этаж, кабинет 103, или позвонить по телефону 8 (3822) 794-699.

Сотрудники ГИБДД в очередной раз напоминают водителям о необходимости строго соблюдать скоростной режим и проявлять максимальную внимательность при проезде пешеходных переходов и движении в жилых секторах, особенно в вечернее время. Родителям рекомендуется контролировать досуг детей вблизи дорог и использовать светоотражающие элементы на одежде и колясках.

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