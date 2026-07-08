В Томске водитель иномарки сбил детскую коляску с 5-месячным ребенком

В Томске участниками ДТП стали 5-месячный ребенок и его мама. В полиции региона сообщили, что авария произошла вечером 7 июля на улице Сибирской. 25-летний водитель «Киа Рио» совершил наезд на детскую коляску с малышом, которую через дорогу перевозила женщина.
Предварительно установлено, что томичка с коляской переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
Ребенок травмирован, вместе с мамой его отправили в больницу.
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