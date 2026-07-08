Томский предприниматель подозревается в контрабанде леса на 31 милллион рублей

Томские таможенники и сотрудники ФСБ пресекли канал контрабанды леса Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сотрудники Службы таможни по Томской области совместно с региональным УФСБ пресекли канал контрабанды лесоматериалов. Томский предприниматель подозревается в незаконном перемещении через государственную границу стратегически важных ресурсов в крупном размере. Об этом рассказали сегодня, 8 июля, в пресс-службе Сибирского таможенного управления.

В рамках совместных оперативно-разыскных мероприятий правоохранители установили, что незаконный вывоз древесины за границу организовал местный бизнесмен. Для легализации поставок в страны ближнего зарубежья он указывал во внешнеэкономических договорах заведомо недостоверные сведения о происхождении товара.

Общий объем стратегически важных ресурсов, направленных за рубеж по преступным схемам, составил более 1,6 тыс. кубических метров пиломатериалов хвойных пород. Рыночная стоимость контрабандных партий превысила 31 млн рублей, что автоматически переводит преступление в разряд деяний, совершенных в крупном размере.

По данному факту Службой Кемеровской таможни по Томской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ. Санкции данной статьи предусматривают суровое наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.

Борьба с незаконным оборотом древесины и пресечение каналов ее контрабанды остается одним из приоритетных направлений работы таможенных и силовых ведомств в Сибирском федеральном округе. Государство продолжает ужесточать контроль за экспортом стратегически важных ресурсов, внедряя системы электронного учета и отслеживания происхождения каждой партии леса для защиты экономических интересов страны и предотвращения нелегальных вырубок.

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