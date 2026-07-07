Экспорт томской продукции в Китай и Монголию вырос в 1,5 раза

Регион отправил за рубеж более 21 тысяч тонн товаров, подлежащих ветеринарному контролю Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

Томская область значительно нарастила объемы экспортных поставок продовольствия и кормовой продукции в страны Азии. По итогам 1-го полугодия 2026 года из региона было отправлено 21,1 тысяч тонн продукции, подлежащей ветеринарному контролю, что в 1,5 раза больше показателей аналогичного периода прошлого года (13,6 тысяч тонн). Данные привели в Сибирском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Главным драйвером роста стала кормовая продукция. Наиболее заметно увеличился экспорт пшеничных отрубей в Монголию — сразу в 3,4 раза. Поставки рапсового жмыха в Китай также выросли в 1,5 раза.

Крупнейшим импортером томской продукции по-прежнему остается Китай. За 6 месяцев 2026 года туда было отправлено 13,8 тысяч тонн рапсового жмыха, 442 тонны куриных лап и 78 тонн мороженого. В Монголию из Томской области экспортировали 4,9 тыс. тонн кормовых пшеничных отрубей, 1,8 тысяч тонн свинины, 14 тонн мяса птицы и 30 тонн мороженого.

В надзорном ведомстве подчеркнули, что вся отгруженная продукция подготовлена в строгом соответствии с ветеринарно-санитарными требованиями Евразийского экономического союза и стран-импортеров. Качество и безопасность товаров подтверждены результатами исследований, проведенных в аккредитованных лабораториях ФГБУ «ВНИИЗЖ», подведомственных Россельхознадзору.

Развитие экспортного потенциала агропромышленного комплекса остается одним из приоритетных направлений экономики Томской области. Азиатские рынки, в первую очередь Китай и Монголия, стабильно демонстрируют высокий спрос на российское зерно, продукты переработки масличных культур и мясную продукцию.

Параллельно регион активно развивает и импортные поставки. Ранее сообщалось, что за период с января по май 2026 года в Томскую область было ввезено 1,18 тыс. тонн плодоовощной продукции из Казахстана и Киргизии. Все партии успешно прошли фитосанитарный контроль, карантинных объектов специалисты не обнаружили, что подтверждает надежность логистических цепочек и работу региональных надзорных служб.

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