Фермеров Томской области пригласили к участию в фестивале «Праздник топора»

Сельский парк «Околица» в Томской области собирает тысячи гостей. Фото: пресс-служба правительства Томской области

Фермеров Томской области приглашают для участия в большом событии — ежегодном Международном фестиале ремесел «Праздник топора» (0+). Мероприятие будет проходить в сельском парке «Околица» с 18 по 23 августа 2026 года. О сборе заявок объявили сегодня, 8 июля, в профильном ведомстве.

Масштабное событие региона вновь соберет более 10 000 гостей и предложит местным сельхозпроизводителям представить свою продукцию на традиционной фермерской ярмарке.

Фестиваль по праву считается визитной карточкой Томской области, ежегодно привлекая туристов не только из соседних регионов России, но и из-за рубежа. Программа события сочетает в себе зрелищные конкурсы среди скульпторов, мастеров деревянного зодчества, кузнецов и ремесленников, работающих с глиной и берестой. Гостей также ждут насыщенная выставочная и концертная программы, а также обширная торговая ярмарка.

В рамках фестиваля традиционно будет работать специализированная фермерская ярмарка, где томские сельхозпроизводители смогут представить свою продукцию. Участие в ней дает аграриям отличную возможность заявить о себе, найти новых покупателей и установить надежные партнерские связи. Организаторы отмечают, что количество торговых мест строго ограничено, поэтому прием заявок от производителей завершится уже 19 июля.

Тем предпринимателям и фермерам, которые еще не успели подать заявку на участие в ярмарке, необходимо в кратчайшие сроки обратиться за содействием в Аграрный центр Томской области. Подать документы и получить подробную консультацию можно в офисе учреждения, который расположен в Томске на улице Пушкина, дом 16/1, кабинет 1. Также заявки принимаются по телефону 8 (3822) 90-14-24.

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