Экспорт томской животноводческой продукции и кормов вырос на 55% за полгода

Поставки пшеничных отрубей в Монголию увеличились в 3,4 раза, а рапсового жмыха в Китай — в 1,5 раза Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В первом полугодии 2026 года из Томской области под контролем специалистов Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора на экспорт отправлено 21,1 тыс. т продукции, подлежащей ветеринарному контролю. Это на 55% больше, чем за аналогичный период 2025 года, когда было отгружено 13,6 тысяч тонн. Об этом сегодня, 8 июля, рассказали в ведомстве.

Главным драйвером роста стали поставки кормовой продукции. Экспорт пшеничных отрубей в Монголию вырос в 3,4 раза, а объемы рапсового жмыха, направляемого в Китай, увеличились в 1,5 раза. Основным импортером томских товаров по-прежнему остается КНР. За 6 месяцев текущего года в Поднебесную было отправлено 13,8 тыс. т рапсового жмыха, 442 т куриных лап и 78 т мороженого.

Монголия также остается ключевым партнером региона. Туда экспортировано 4,9 тысяч тонн кормовых пшеничных отрубей, 1,8 тысяч тонн свинины, 14 тонн мяса птицы и 30 тонн мороженого. Вся отгруженная партия подготовлена в строгом соответствии с ветеринарно-санитарными требованиями Евразийского экономического союза и стран-импортеров. Качество и безопасность каждого груза подтверждены результатами исследований, проведенных в аккредитованных лабораториях ФГБУ «ВНИИЗЖ», подведомственных Россельхознадзору.

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