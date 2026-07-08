Благоверные Петр и Феврония почитаются как покровители семьи и брака. Фото: Томская епархия РПЦ

8 июля 2026 года в России отмечают День семьи, любви и верности. 4 года назад — 8 июля 2022 года — в Томске, в сквере Богоявленского собора, был открыт памятник Петру и Февронии Муромским. Митрополит Томский и Асиновский Ростислав совершил освящение бронзовых фигур и отметил, что в Томске этот памятник будет примером любви, верности, надежности, стойкости в семейных отношениях. Автором памятника стал красноярский художник-скульптор Константин Зинич.

История жизни святых Петра и Февронии Муромских известна в общих чертах большинству россиян, даже далеких от церкви.

История выглядит так: наследник муромского престола, князь Петр, заболел проказой. Врачи вылечить его не смогли, тогда он отправился в рязанские земли в поисках целителя. Там Петр встретил крестьянку по имени Феврония. Она пообещала избавить князя от болезни, но при условии, что он женится на ней. Петр согласился, получил целебное средство, которое избавило его от недуга.

Жениться на крестьянке князь не стал, откупился от Февронии подарками и поехал в Муром. Однако болезнь вернулась на пути домой, и Петр был вынужден вновь обратиться к крестьянке за помощью. После второго исцеления он сдержал обещание и женился на ней.

Спустя время Петр стал полноправным правителем Мурома. Бояре не одобряли его брак с простолюдинкой и поставили условие: она должна вернуться в родную деревню, иначе князь лишится престола. Петр не стал отказываться от любимой супруги и вместе с ней отправился в изгнание. Вскоре народ муромский потребовал, чтобы князь вернулся вместе с Февронией.

Супруги правили Муромом много лет и прославились благочестием и милосердием. Скончались они в один день и час, приняв перед этим монашеский постриг с именами Давид и Евфросиния.

Перед смертью они завещали похоронить их в одном гробу, однако люди посчитали это неподобающим для монахов и похоронили их по отдельности. Но на следующее утро тела святых оказались рядом. Тогда жители Мурома исполнили последнюю волю княжеской четы и похоронили их вместе.

Благоверные Петр и Феврония почитаются как покровители семьи и брака. К ним обращаются за помощью в преодолении разногласий между родственниками. Святых просят об обретении семейного счастья, здоровье для детей.

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