Томская область заняла 50-е место в рейтинге доходов населения РФ

Доля жителей за чертой бедности сократилась до 8,7% Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

Томская область расположилась на 50-й строчке из 85, оказавшись в середине общероссийского списка и сохранив позиции во второй половине таблицы. Рейтинг опубликовало крупное аналитическое агентство.

Ключевой показатель исследования — соотношение медианных доходов и стоимости фиксированной потребительской корзины — в регионе составил 1,88. Это означает, что типичный доход жителя области почти в 2 раза перекрывает минимальный набор товаров и услуг. Несмотря на это, от лидеров рейтинга Томскую область отделяет существенный разрыв.

Положительная динамика зафиксирована в снижении уровня бедности. Доля жителей с доходами ниже прожиточного минимума сократилась до 8,7%, что на 0,9 процентных пункта меньше, чем годом ранее. Однако этого оказалось недостаточно для значительного улучшения позиций в общем зачете.

Первые строчки рейтинга традиционно заняли сырьевые регионы — Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа. В целом по стране реальные доходы россиян выросли на 7,7%, а уровень бедности опустился до 6,7%. При этом региональное неравенство остается высоким: разница в медианных доходах между самыми богатыми и самыми бедными субъектами РФ достигает почти 6 раз. Томская область продолжает демонстрировать умеренный рост благосостояния, но для прорыва в верхнюю часть списка необходимы дополнительные меры по повышению зарплат и развитию экономики.

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