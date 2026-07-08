19 гаджетов за день: рецидивист обчистил магазин в Зональной Станции

Мужчина вынес смарт-часы, наушники и гарнитуры на 165 тысяч рублей Фото: Дина Иванова. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура утвердила обвинительный акт в отношении 50-летнего ранее судимого местного жителя, который за 1 день совершил 2 кражи в одном и том же магазине цифровой и бытовой техники. Мужчина похитил 19 устройств, причинив ущерб на сумму более 165 тыс. рублей. Подробности рассказали сегодня, 8 июля, в прокуратуре Томской области.

По данным дознания, дерзкая серия краж произошла в апреле 2026 года в поселке Зональная Станция. Злоумышленник приходил в торговую точку дважды за сутки. Воспользовавшись тем, что продавцы отвлеклись, он брал с витрин различные устройства и незаметно покидал помещение.

Всего за день мужчина вынес 19 гаджетов, в том числе смарт-часы, беспроводные наушники, гарнитуры и другую мелкую технику. Общая сумма материального ущерба для магазина превысила 165 тыс. рублей. Обвиняемый полностью признал свою вину в содеянном.

Уголовное дело по факту кражи направлено мировому судье для рассмотрения по существу. Рецидив преступлений является отягчающим обстоятельством при назначении наказания. Правоохранительные органы напоминают владельцам торговых точек о необходимости усиления мер безопасности, установки систем видеонаблюдения и внимательного отношения к посетителям, особенно в часы пик или при недостаточном количестве персонала в зале. Своевременное обращение в полицию и сохранение записей с камер помогают оперативно раскрывать подобные преступления и изымать похищенное имущество.

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