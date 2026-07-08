Житель Колпашево выплатил компенсацию людям, на которых напал в магазине

За хулиганство в магазине молодой колпашевец приговорен к принудительным работам Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Колпашевский суд вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее не судимого 18-летнего местного жителя. Он признан виновным в хулиганстве.

В прокуратуре Томской области сообщили, что в марте нетрезвый молодой человек ночью пришел в круглосуточный магазин. Там он напал на продавца и на покупателя, который пытался заступиться за женщину за прилавком. На тревожный вызов в торговую точку приехал сотрудник частного охранного предприятия. Молодой человек, схватив со стеллажа металлический держатель, ударил им охранника по рукам. Остановить агрессивного посетителя магазина удалось с помощью газового баллончика.

На суде молодой человек сказал, что не может объяснить свое поведение из-за сильного алкогольного опьянения. Свою вину он тем не менее признал.

Суд приговорил его к 2 годам принудительных работ с удержанием части заработной платы в доход государства. Кроме того, в пользу троих потерпевших взыскана компенсация морального вреда в общей сумме 200 тысяч рублей.

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