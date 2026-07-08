Томичка сменила несколько адресов, чтобы спрятать от приставов авто

Томские приставы разыскали и арестовали иномарку. Фото: ФССП России по Томской области

В Томске судебные приставы организовали розыск автомобиля, который принадлежал должнице. Томичка постоянно меняла место жительства, поэтому обнаружить место проживания женщины было проблематично. Однако, сотрудникам ФССП все-таки удалось обнаружить автомобиль. Подробности сегодня, 8 июля, рассказали в ведомстве.

Гражданка не работала и не получала заработную плату, поэтому единственным способом взыскания задолженности стал ее транспорт. Стоило сотруднику отделения судебных приставов установить новую прописку неплательщицы и выехать по адресу, как выяснялось, что она там уже не проживает. Тем не менее разыскник методично отрабатывал алгоритм, получая новые данные и выезжая на очередные точки.

В результате иномарку обнаружили по последнему адресу регистрации гражданки в одной из деревень Томского района. На транспорт наложили арест, предварительно оценив его в 900 тысяч рублей. В отношении иномарки в ГИБДД незамедлительно вынесли запрет на регистрационные действия, чтобы имущество невозможно было продать или передать до полного погашения обязательств.

Если заемщица не погасит долг в ближайшее время, имущество направят на оценку специалисту, а затем выставят на реализацию. Вырученные средства пойдут на погашение задолженности перед банком и исполнительского сбора. УФССП России по Томской области напоминает, что попытки скрыть имущество путем смены места жительства лишь затягивают процесс взыскания и увеличивают расходы должника. Приставы обладают широкими полномочиями по розыску активов, включая взаимодействие с ГИБДД, адресными бюро и другими ведомствами, что делает уклонение от исполнения судебных решений бессмысленным.

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