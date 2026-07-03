Томичка перевела аферистам деньги за игровой аккаунт

Готовые аккаунты покупают чаще всего для экономии времени Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Томске зафиксирован случай мошенничества при покупке игрового аккаунта. В полиции региона сообщили, что сервис по продаже аккаунтов в сети искала жительница областного центра, ее возраст в УМВД не уточнили.

Заинтересовавшись одним из предложений, дама связалась с менеджером, который оказался мошенником. Томичка перевела на указанный счет около 25 тысяч рублей, но учетную запись не получила.

Готовые аккаунты покупают чаще всего для экономии времени. Человек таким образом получает доступ ко всем преимуществам, которые уже были достигнуты предыдущим владельцем.

В Новокузнецке местный житель помочился на машину бывшей возлюбленной, сообщило издание «Сибдепо». Процесс попал на видео и разлетелся по соцсетям, сотрудники полиции быстро нашли 39-летнего хулигана.

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