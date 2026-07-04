Томич пытался «спасти» миллион рублей и перевел его мошенникам

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
4 июля в региональном УМВД рассказали, что житель Томска заявил в отдел полиции по Ленинскому району о хищении денег. Мужчине позвонили якобы для голосования за объекты благоустройства и попросили продиктовать код из смс-сообщения.
После того, как жертва обмана выполнила первое требование, с ней, по стандартной схеме, связались лжесотрудники госорганов. Томича убедили, что его личные данные уже находятся у злоумышленников. Желая сберечь накопления, местный житель перевел на «безопасный счет» более 1 миллиона рублей.
Полицейские возбудили уголовное дело. Устанавливаются лица, причастных к преступлению.
Ранее мы писали, что местного хакера осудят за взломы 33 аккаунтов на «Госуслугах».
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