Томич пытался «спасти» миллион рублей и перевел его мошенникам

Возбуждено уголовное дело Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

4 июля в региональном УМВД рассказали, что житель Томска заявил в отдел полиции по Ленинскому району о хищении денег. Мужчине позвонили якобы для голосования за объекты благоустройства и попросили продиктовать код из смс-сообщения.

После того, как жертва обмана выполнила первое требование, с ней, по стандартной схеме, связались лжесотрудники госорганов. Томича убедили, что его личные данные уже находятся у злоумышленников. Желая сберечь накопления, местный житель перевел на «безопасный счет» более 1 миллиона рублей.

Полицейские возбудили уголовное дело. Устанавливаются лица, причастных к преступлению.

Ранее мы писали, что местного хакера осудят за взломы 33 аккаунтов на «Госуслугах».

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