В Томской области 44 выпускника сдали ЕГЭ на 100 баллов

В сентябре состоится дополнительный период сдачи ЕГЭ Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Томской области подведены окончательные итоги основного периода ЕГЭ в 2026 году. По данным областных властей, 44 выпускника школ получили 100 баллов на ЕГЭ.

В двух случаях зафиксирован мультистобалльный результат. Выпускница Парабельской гимназии Полина Арестова на 100 баллов сдала физику и русский язык; ученик лицея при ТПУ Антон Шахматов получил 100 баллов на ЕГЭ по математике и информатике.

В распределение стобалльных результатов по предметам на первом месте оказалась химия. Этот предмет на высший балл сдали 10 учеников.

Количество высокобалльных результатов ЕГЭ (от 81 до 99 баллов) составило 2 168.

Лидерами по подготовке высокобалльников в Томске стали лицей при ТПУ, Гуманитарный лицей, Сибирский лицей и школа «Перспектива». В области высокие результаты на экзаменах показали выпускники школ Северска, Стрежевого и Колпашевского района.

В сентябре состоится дополнительный период сдачи ЕГЭ. Экзамены смогут сдать выпускники, не допущенные к экзаменам в основной период; получившие неудовлетворительную оценку более чем по одному обязательному предмету; те, чьи результаты были аннулированы.

В этом году дополнительный период продлится два дня:

4 сентября (пятница) — русский язык;

8 сентября (вторник) — математика базового уровня. Для дополнительного периода предусмотрен резервный день. В этом году — это 25 сентября.

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