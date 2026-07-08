Ученые ТПУ и ТГАСУ создали светящиеся материалы из мела и мрамора

Яркость и оттенок свечения можно точно настраивать. Фото: пресс-служба ТПУ

Cпециалисты Томского политехнического университета и Томского государственного архитектурно-строительного университета разработали экологичную технологию изготовления светящихся материалов на основе природных минералов. Инновация позволит заменить дорогостоящие импортные реагенты в производстве систем аварийного освещения и дорожной разметки доступным отечественным сырьем. Об этом сегодня, 8 июля, рассказали в пресс-службе вуза.

Ученые предложили простой способ синтеза люминесцентных материалов из широко распространенных пород: мрамора, мела и известняка. Новый подход дает возможность получать ярко-красные светящиеся образцы без использования редких и дорогих элементов, таких как европий и диспрозий, которые традиционно применяются при создании алюминатов кальция.

Главное преимущество разработки заключается в отказе от дефицитных компонентов в пользу известного природного сырья. При этом исследователи могут точно управлять свойствами готовых образцов: заявлять необходимую яркость и оттенок свечения, опираясь на состав примесей в исходном минерале.

Фосфоры на основе алюминатов кальция критически важны для обеспечения безопасности. Они используются в дорожной разметке, системах аварийного освещения, маркировке эвакуационных выходов и указателях. Традиционное производство таких материалов зависит от поставок чистых редкоземельных металлов, что делает конечный продукт дорогим и уязвимым к логистическим сбоям.

Технология уже демонстрирует высокую точность прогнозирования оптических характеристик, что необходимо для сертификации материалов по стандартам безопасности.

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