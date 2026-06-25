Томские ученые разрабатывают уникальную систему отопления на горючем льде

За шесть-восемь часов такая котельная может производить около тридцати тысяч кубов газа для обогрева Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Томские ученые начали сборку первой в России пилотной линии для генерации горючего льда, способного за несколько часов выработать объем газа, достаточный для месячного отопления поселка из пятидесяти домов. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на заявление разработчиков на международном энергетическом форуме.

Инновационная установка позволяет при нагреве газогидратов высвобождать газ для бытовых нужд и отопления жилых помещений. Комплекс состоит из блоков подготовки сырья, синтеза гидратов в специальном реакторе и симуляции транспортировки для различных потребителей. За шесть-восемь часов линия вырабатывает около двухсот литров гидрата, что эквивалентно тридцати двум тысячам кубометров газа.

«Газогидраты являются самым богатым источником углеводородного газа на планете и дают минимальные антропогенные выбросы по сравнению с традиционными нефтепродуктами и углем», — отметил руководитель проекта ТПУ Никита Шлегель. Конечная цель разработки заключается в создании масштабируемой технологии для реального внедрения в системы теплоснабжения отдаленных территорий.

В перспективе комплекс дополнят реактором для синтеза гидратов из углекислого газа, которые планируют применять в исследованиях огнетушителей. После тестирования технологии мобильная линия отправится на месторождение в Республику Саха для практического применения.

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