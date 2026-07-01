Томские ученые создали магнитный пластик для 3D-печати антенн и сенсоров

Разработка представлена в международном научном журнале

Радиофизики Томского государственного университета разработали магнитный композитный материал для 3D-печати, позволяющий изготавливать функциональные элементы радиоэлектроники — фильтры, антенны и сенсоры. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза.

Пластиковые нити с добавлением порошка гексаферрита сохраняют уникальные электромагнитные свойства после печати, что подтверждено лабораторными испытаниями на крайне высоких частотах.

Команда исследователей под руководством доцента кафедры радиоэлектроники радиофизического факультета ТГУ Александра Бадьина более пяти лет занимается модификацией материалов для аддитивных технологий. Идея проекта заключается в том, чтобы с помощью обычных бытовых и промышленных FDM-принтеров изготавливать не только декоративные изделия, но и полноценные работающие компоненты радиоэлектронных систем. Это существенно расширяет возможности современных установок и создает новый класс пластиковых нитей с уникальными электрофизическими характеристиками.

«Ферритовый порошок работает как узкополосный фильтр: он избирательно поглощает электромагнитное излучение на частоте около 49 ГГц. Мы доказали, что это свойство сохраняется в 3D-печатных изделиях, и чем выше концентрация гексаферрита, тем сильнее этот эффект», — отметил Александр Бадьин.

Работа поддержана Министерством науки и высшего образования Российской Федерации. В ближайших планах команды — изучение гибких композитов и расширение ассортимента материалов совместно с химиками, что откроет путь к созданию носимой электроники и датчиков сложной геометрической формы.

Разработка томских ученых имеет стратегическое значение для отечественной радиоэлектронной отрасли, позволяя быстро прототипировать и производить компоненты связи, радиолокации и систем мониторинга непосредственно на предприятии. Технология снижает зависимость от импортных поставок специализированных материалов и ускоряет цикл разработки новых устройств для телекоммуникаций пятого поколения.

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