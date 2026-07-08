Томские байкеры устроили водяную «дуэль» в центре города

Пока взрослые обливали друг-друга водой, байки терпеливо ждали Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вечером 7 июля жители областного центра стали свидетелями необычного зрелища. Как сообщают подписчики телеграм-канала «Регион 70-Томск», группа мотоциклистов в кожаных жилетах устроила массовую «перестрелку» прямо в центре города, однако вместо оружия в ход пошли яркие водяные пистолеты.

Очевидцы признались, что сначала приняли происходящее за криминальные разборки, но тревога быстро сменилась улыбками: в разгар аномальной жары суровые на вид байкеры решили выяснить отношения при помощи освежающих брызг. В качестве «стволов» использовались разноцветные водяные пистолеты китайского производства.

Единственным пострадавшим в этой дуэли оказался городской асфальт, который предательски намок под залпами воды. По словам наблюдателей, самыми серьезными «травмами» вечера стали промокшие насквозь джинсы участников и внезапный приступ искреннего детского смеха у взрослых бородатых мужчин, которые с азартом включились в игру.

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