Сегодня, в среду 8 июля, россияне отмечают День семьи, любви и верности. Праздник в честь святых Петра и Февронии Муромских ежегодно проходит по всей стране. Яркие торжества подготовлены и в Томске, подробную программу озвучили власти города. Удобно собрали в одном месте информацию о тематических активностях, погоде в этот особенный день и о традициях самого праздника.
Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП
В 11:00 на летней площадке Томской областной универсальной научной библиотеки имени А. С. Пушкина стартовала основная часть мероприятий (0+).
Для гостей подготовили викторины на знание семейных традиций и истории праздника, концерт с выступлениями творческих коллективов, мастер-классы для детей и взрослых. Можно делать снимки на память в тематической фотозоне.
Вход на площадки свободный для всех желающих.
В 18:00 в сквере у кафедрального Богоявленского собора состоится молебен святым Петру и Февронии — небесным покровителям брака. Православные томичи вознесут молитвы о мире в семье, благополучии близких, даровании детей и сохранении любви.
Богослужение проведут священнослужители Томской епархии.
Сразу после молебна, в 18:30, стартует Всероссийский парад семьи (0+) — шествие от Богоявленского собора по Набережной Томи до филармонии. В колонну войдут томичи с детьми, среди участников будут общественные организации, творческие объединения. Акция призвана подчеркнуть значимость родственных уз и общности.
Завершит день концерт (6+) в филармонии, начало — в 19:00. Со сцены поздравят супружеские пары со «стажем» более 25 лет, семьи-юбиляры, многодетных, а также родственников участников СВО и священнослужителей. Виновникам торжества вручат памятные подарки и благодарственные письма.
В этот вечер прозвучат музыкальные произведения, десятилетиями объединяющие поколения и воспевающие верность, заботу и душевную теплоту.
Сюжет концерта строится вокруг истории святых Петра и Февронии, ставших в российской культуре символом супружеского союза. Зрители узнают об истоках торжества и услышат истории томских семей, сохранивших брак на четверть и полвека.
В сопровождении Томского академического симфонического оркестра под управлением дирижера Владимира Дорохова солисты филармонии исполнят шедевры советской эстрады и знаковые произведения современных авторов. В программе — «Спасибо, жизнь» Максима Дунаевского, «Надежда» Александры Пахмутовой, «Семейный альбом» Давида Тухманова и другие известные композиции.
День семьи, любви и верности отмечают в России 8 июля с 2008 года — тогда в стране объявляли Год семьи. Праздник обращен к святым покровителям супружества. По преданию, князь Петр тяжело заболел проказой, исцелить его удалось лишь крестьянке Февронии, которая поставила условием женитьбу. Бояре воспротивились княгине из простого сословия, но Петр предпочел отречься от престола, чем расстаться с женой. Позже супруги вернулись в Муром, правили мудро и скончались в один день — 8 июля по новому стилю. В 1547 году их канонизировали.
Ромашка — символ сегодняшнего торжества. В этот день принято дарить букеты и открытки с цветком.
Загсы 8 июля фиксируют наплыв желающих заключить брак. В храмах прихожане молятся о мире в семье, зачатии и сохранении любви. Венчания в этот день не проводят из-за Петрова поста. Хозяйственные заботы и работа по необходимости не считаются грехом.
По прогнозу ЦГМС, гуляющих в праздничную среду, 8 июля, томичей не потревожат существенные осадки. Сохранится порывистый ветер, он подует с северо-востока со скоростью 2-12 метров в секунду. Ожидают +24…+26 градусов при переменной облачности.
Напомним, ранее «Комсомольская правда — Томск» писала об открытии 4 года назад памятника святым Петру и Февронии.
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