Совместные прогулки, молебен, концерт, мастер-классы и другие активности — как томичи отмечают главный семейный праздник 8 июля. Фото: создано по запросу «КП» нейросетью

Сегодня, в среду 8 июля, россияне отмечают День семьи, любви и верности. Праздник в честь святых Петра и Февронии Муромских ежегодно проходит по всей стране. Яркие торжества подготовлены и в Томске, подробную программу озвучили власти города. Удобно собрали в одном месте информацию о тематических активностях, погоде в этот особенный день и о традициях самого праздника.

Программа празднования Дня семьи, любви и верности в Томске 8 июля 2026 года

В один из самых важных для страны праздников организуют разнообразные активности Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Концерт, мастер-классы и фотозона у библиотеки им. Пушкина

В 11:00 на летней площадке Томской областной универсальной научной библиотеки имени А. С. Пушкина стартовала основная часть мероприятий (0+).

Торжества уже стартовали, они продлятся до позднего вечера. Фото: Марина Лукина

Для гостей подготовили викторины на знание семейных традиций и истории праздника, концерт с выступлениями творческих коллективов, мастер-классы для детей и взрослых. Можно делать снимки на память в тематической фотозоне.

Вход на площадки свободный для всех желающих.

Молебен святым Петру и Февронии у Богоявленского собора 8 июля

У Богоявленского собора состоится молебен святым Петру и Февронии. Фото: томская епархия

В 18:00 в сквере у кафедрального Богоявленского собора состоится молебен святым Петру и Февронии — небесным покровителям брака. Православные томичи вознесут молитвы о мире в семье, благополучии близких, даровании детей и сохранении любви.

Богослужение проведут священнослужители Томской епархии.

Всероссийский парад семьи на Набережной реки Томи

Сразу после молебна, в 18:30, стартует Всероссийский парад семьи (0+) — шествие от Богоявленского собора по Набережной Томи до филармонии. В колонну войдут томичи с детьми, среди участников будут общественные организации, творческие объединения. Акция призвана подчеркнуть значимость родственных уз и общности.

Торжественный концерт в БКЗ филармонии и чествование семей

Завершит день концерт (6+) в филармонии, начало — в 19:00. Со сцены поздравят супружеские пары со «стажем» более 25 лет, семьи-юбиляры, многодетных, а также родственников участников СВО и священнослужителей. Виновникам торжества вручат памятные подарки и благодарственные письма.

В этот вечер прозвучат музыкальные произведения, десятилетиями объединяющие поколения и воспевающие верность, заботу и душевную теплоту.

Ценители искусства насладятся звуками в Большой концертном зале филармонии. Фото носит иллюстративный характер. Автор фото: Владимир Веленгурин

Сюжет концерта строится вокруг истории святых Петра и Февронии, ставших в российской культуре символом супружеского союза. Зрители узнают об истоках торжества и услышат истории томских семей, сохранивших брак на четверть и полвека.

В сопровождении Томского академического симфонического оркестра под управлением дирижера Владимира Дорохова солисты филармонии исполнят шедевры советской эстрады и знаковые произведения современных авторов. В программе — «Спасибо, жизнь» Максима Дунаевского, «Надежда» Александры Пахмутовой, «Семейный альбом» Давида Тухманова и другие известные композиции.

Суть праздника День семьи, любви и верности

День семьи, любви и верности отмечают в России 8 июля с 2008 года — тогда в стране объявляли Год семьи. Праздник обращен к святым покровителям супружества. По преданию, князь Петр тяжело заболел проказой, исцелить его удалось лишь крестьянке Февронии, которая поставила условием женитьбу. Бояре воспротивились княгине из простого сословия, но Петр предпочел отречься от престола, чем расстаться с женой. Позже супруги вернулись в Муром, правили мудро и скончались в один день — 8 июля по новому стилю. В 1547 году их канонизировали.

Символ и традиции Дня семьи, любви и верности

Ромашка — символ сегодняшнего торжества. В этот день принято дарить букеты и открытки с цветком.

Ромашка — символ сегодняшнего праздника. Фото: Марина Лукина

Загсы 8 июля фиксируют наплыв желающих заключить брак. В храмах прихожане молятся о мире в семье, зачатии и сохранении любви. Венчания в этот день не проводят из-за Петрова поста. Хозяйственные заботы и работа по необходимости не считаются грехом.

Погода в Томске в День семьи, любви и верности 8 июля 2026

По прогнозу ЦГМС, гуляющих в праздничную среду, 8 июля, томичей не потревожат существенные осадки. Сохранится порывистый ветер, он подует с северо-востока со скоростью 2-12 метров в секунду. Ожидают +24…+26 градусов при переменной облачности.

День любви, семьи и верности официально установлен как праздник в России указом президента от 28 июня 2022 года. Фото создано по запросу «КП» нейросетью

Напомним, ранее «Комсомольская правда — Томск» писала об открытии 4 года назад памятника святым Петру и Февронии.

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